KAS TEADSID? Sellepärast maksad lennujaamas salaja rohkem kui arvad

Kui oled kohvrid ära andnud ja ootad värava avamist, võib ajaviide lennujaamas kujuneda ootamatult kulukaks. Pudel veini või kokteil puhkusetuju tekitamiseks, einestamine restoranis või kiirtoidulõuna perele – enne kui arugi saad, on mitukümmend eurot juba läinud. Ja see on alles enne, kui jõuad sihtkohta, kus tegelik puhkuseeelarve alles hakkab kuluma.