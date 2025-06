Valencia piirkonnas Ida-Hispaanias lehvivad praegu seitsmel rannikualal punased lipud – see tähendab, et ujumine on seal keelatud. Piirangud kehtestati pärast seda, kui nädalavahetusel hakkas randadesse ilmuma salapärast valget ainet, mille päritolu ei ole veel selgeks tehtud.