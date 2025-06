PIDU LÄBI? Armastatud Hispaania kuurortlinn kaotab turiste – üllatav põhjus on nüüd selgunud

Kohalike ettevõtjate sõnul tunnevad eriti noored britid end Magalufis üha enam tõrjutuna. Mallorca ööelu ja meelelahutusasutuste ühenduse ABONE president Miguel Perez-Marsa märkis kohalikule meediale, et briti noortele, kes varem täitsid linna populaarseid baaritänavaid, on jäetud mulje, et nad pole enam teretulnud. «Neid lükati siit lihtsalt välja,» sõnas ta Diario de Mallorcale.