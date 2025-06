Hiiumaa salapaigad kutsuvad sosinal

Hiiumaa on kodusaareks umbes 9500le elanikule. Ümbritsetuna merest ja tuultest oskavad hiidlased kokku hoida ja osalevad aktiivselt külaseltsides. Saare omakultuur on tugev – on ju meile kõigile tuntud hiiu keel, huumor ja meelelaad, mis õpetab elu ikka vähese naljaga võtma. Ja lisaks armastatud Hiiumaa vägilane Leiger, kellega seotud legendidest teame mitmete saare märkimisväärsemate looduspaikade saamislugusid. Täna kannab Leigeri nime praam, mis sind tunni ajaga Rohuküla sadamast saarele viib.

Hiiumaa laante vahel, keset inimtühjasid metsasid on peidus vaatamisväärsus, millest pole aimu isegi paljudel hiidlastel. Brutaalne võitlus tule, mere ja tuulte vahel on vorminud Kaibaldi liivikust müsteeriumite võrdkuju. See koht mõjub siin päris maaväliselt. Kõrbemaastikuga sarnane Kaibaldi liivik on suurim lahtise liivaga ala Eestis. Ligi 12 hektari suuruse poolkuukujulise liivaväli on osa 1998ndatel loodud Pihla-Kaibaldi looduskaitsealast. Siin saad vabalt teeselda puhkust kusagil Maldiividel, liiv on ju sama puuderpehme. Paraku on helesinine laguun puudu, kuid hea fantaasia korral on seegi juurdemõeldav.