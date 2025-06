Üllatav põhjus, miks stjuardessidel on teistsugused turvavööd kui reisijatel

Lennuki laskumisel valmistuvad stjuardessid maandumiseks. Nad kontrollivad reisijate istmete asendeid, prügikaste ja muud ning lõpuks istuvad oma toolile. Just siis võib su pilk peatuda nende turvavarustusel: miks on nende rihmad üle rinna, kui reisijatel tuleb läbi ajada vaid lihtsa sülevööga? Selgub, et põhjus on väga praktiline.