Türgis kaalutakse avalikes kohtades miljoneid inimesi, algatus on saanud teravat vastukaja

Türgis on käivitatud üleriigiline rasvumise ennetamise kampaania, mille eesmärk on kaaluda 10. maist kuni 10. juulini avalikes kohtades ligikaudu 10 miljonit inimest. Kampaania eesmärk on julgustada inimesi kaalust alla võtma, kuid algatus on saanud väga negatiivseid reaktsioone ja vastukaja.