Tenerifel levib ootamatu oht – turistidel palutakse olla valvsad

Kohalikud entomoloogid Antonio Pérez ja Irene Santos Kanaari saarte loodustoodete ja agrobioloogia instituudist kinnitasid, et ohtlik liik on kanda kinnitanud just selles populaarses turismikuurordis, mida iseloomustavad kuldsed liivarannad, veespordialad ning turistidele suunatud restoranid ja pubid.