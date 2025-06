Just see preester on rahvusvaheliseks sensatsiooniks saanud ühel väga erilisel põhjusel

Maailmas on kuulsust kogumas ebatavaline DJ, kelle lavatagune elu on vähemalt sama üllatav kui tema esinemised. Portugali katoliku kiriku preester Guilherme Peixoto, kes kannab lavanime DJ Priest, on lummanud inimesi üle maailma oma elektroonilise muusikaga – hiljuti esines ta Brasiilias Kristuse Lunastaja kuju all toimunud suurel elektroonikapeol, näidates, et usk ja pidu saavad sama rütmi jagada.