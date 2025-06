KAUNITE KONTSERTIDE LÕPPVAATUS Robert Linna esitab Käsmus loo, mis puudutab kõige isiklikumalt

Kas on mõni laul, mis on Käsmu kontserdi repertuaaris ja teil endal heas mõttes karva turri ajab?

Eks kõik need viis isamaalist lugu on algusest peale tervel Eesti rahval kananahka tekitanud, aga kusjuures Käsmu kontserdil on üks minu enda lugu, «Valel on kaunid jalad», mis mulle elevust tekitab. Selle loo kirjutasin koos ansambliga Kuradi Saar, mis on nime saanud just Käsmu poolsaare tipus asuva laiukese järgi ja just sellest piirkonnast inspiratsiooni saanud. Seega, just Käsmus seda lugu esitada ja esimest korda koos C-Jamiga on eriline tunne.

Kui teil oleks võimalus esitada üht Eesti laulu eesti keeles kogu maailmale, siis mis see oleks ja miks?

Neid eestikeelseid laule, mida maailmale esitada, on palju. Millegipärast tuli mul esimesena pähe Justamendi «Tõuse üles ja läheme ära». Sellel lool on mingi eriline energia ja tunne sees, mis minu hingega resoneerub. Ilusaid ja ägedaid laule on ju palju, aga kõige tähtsam on see ausus ja hing, mille laulja oma esitusse paneb.

Kas te isaga vahel muusika teemadel ka vaidlete?