Finnairi teenused on ka uuel nädalal mõjutatud streikidest

Soome reisiuudiste lehe Matkaviikko andmeil on Finnair tühistanud 50 lendu, mis pidid toimuma 2. juunil. Sammu arvatakse mõjutavat umbes 3600 inimese reisiplaane. Põhjuseks on streik, kuna ametiühing Ilmailualan Unioni (IAU) on rahulolematu oma liikmete palgatingimustega. Antud ametiühingu töötajad osutavad Finnairi andmeil selliseid teenuseid nagu lennukite hooldus, pagasikäitlus ja lennukitesse mineva toiduga varustamine. Umbes 110 lendu tühistati Avitraderi andmeil ka reedel, 30. mail.

Ilmailualan Unioni kodulehe andmeil on Finnairi kontsernis keskmine palk tõusnud alates 2020. aastast 6.4 protsenti ja on nüüd 70277 eurot aastas, Finnairi tegevjuhi aastapalk on aga kasvanud 1125233 eurolt 2020. aastal 2495231 eurole. Allikana mainitakse Finnairi aastaaruannet aastast 2024. IAU mainib, et lennuliiklusteenuste osutamise sektoris on keskmine aastane töötasu oluliselt madalam kui Finnairi grupis. Palku ei tõstetud 2021. ja 2022. aastal ega ka mitte tänavu kevadel tavapoliitika vastaselt.