Maailma suurim hotellikett pakub nüüd võimalust magada metsas

Marriott International on USA üks tuntumaid hotellioperaatoreid, millele kuulub 30 erineva brändi all tegutsevaid majutuskohtasid ligi 10 000 paigas üle maakera, teiste hulgas ka selliseid tuntud kette nagu Sheraton ja ikooniline The Ritz-Carlton. Üldiselt aktsepteeritud andmeil on Marriott Inc suurim majutusteenuste pakkuja maailmas. Küll ei tee aga küllale liiga ning nii omandas Marriott Inc mullu ka metsamajutusi pakkuva ketikese Postcard Cabin, mis alustas tegevust 2015. aastal ja millele kuulub 29 Ühendriikide erinevas paigas kokku 1200 magamishütikest, kirjutab Globetrender.