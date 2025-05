Stockholm, ABBA ja lihapallid

Alustamaks tutvumist kuningliku Rootsiga kuninglikult juba merel, sean sammud Tallinki reisilaeva Grande Buffet`sse. Kui ülekaalulised inimesed võtvat seal taldriku ja kukkuvat kühveldama, siis tervislikuma elustiiliga kodanikud tegevat esmalt Rootsi lauale tiiru peale ja valivat välja, mida võtta. Otsustan minagi sissejuhatuseks silmadega süüa. Peagi on selge, et see oli viga ehk juba külmlauaga tutvumiseks kuluks ära vähemalt kaks taldrikut. Kõrvallauas koorib hallipäine Rootsi härrasmees oma taldrikule kuhjatud krevette ja minagi võtan kursi kalalauale. Vana arm ei roosteta - paar graavilõhe lõiku oleks justkui iseenesest kahvli otsa hüpanud. Aga nii sinepi- kui ka matjes heeringas peavad täna Baltic herring`ule ehk räimedele alla vanduma. Proovin nii delikatess-, küüslaugu- kui ka mustasõstraräimi ja võitjana väljuvad sellest kalakolmikust viimased. Kui saaks kas või korraks tagasi lapsepõlve... küllap nii on meist mõnigi mõelnud. Otsustasin laeval seda juhust kasutada - läksin Karlssoni ja väikevenna radadele. Ikka lihapallidega. Mida rootslikumaks minu valikud muutusid, seda lähemale Stockholm jõudis. Pärast maitsemaratoni merel on kesklinna jõudmiseks parim viis jalutamine.