KAS SINA TEED SEDA? Piloot paljastab, et see on parim viis oma asjadest ilma jääda

Scheibner nimetas taskut isegi lootusetuks mustaks auguks ning rõhutas, et kui paned sinna midagi väärtuslikku, siis pead arvestama võimalusega, et sa ei näe seda enam kunagi.

«Kui tahad midagi kaotada ja seda mitte kunagi uuesti näha, siis pane see istmetaskusse. See on see pime auk, kus asjad kaovad jäädavalt,» ütles ta videos.