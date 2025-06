KUMMAL ÕIGUS? Naise julge vastuastumine mehele lennukis pani internetirahva kihama

«Olen 150 cm pikk ja ostsin teadlikult just selle koha, kuna see asub lennuki eesosas ja pakub lisaruumi,» selgitas ta postituses. Tema lend algas probleemideta ja ta oli just end mugavalt istuma seadnud, kui turvavöö märgutuli kustus ja tema juurde tuli mees, kes palus istet vahetada.