Tenerife lõunarannikul El Médanos on ema ja poeg ehitanud endale ajutise kodu rohelisse ja sinisesse telki otse tee kõrvale.

27-aastane Joshua Castiglioni ja tema 63-aastane ema Paola Nigro kolisid Hispaania saarele, et pääseda pereprobleemide eest. Neil ei ole praegu tööks vajalikke dokumente, mistõttu ootavad nad uusi. Kui Joshua leiab töö, plaanib ta koguda raha, et üürida korralik elukoht, et neil oleks kindel katus pea kohal, vahendab Daily Star.