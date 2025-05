Kindlustusselts Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste selgitas, et krediitkaardi reisikindlustus on mugav ja hea abimees, kuid sellel on reeglina ka teatud piirangud.

«Neid on nii katte ulatuses, kehtivuse ajas kui ka summades. Vahel kehtib krediitkaardi reisikindlustus üksnes vaid kaardiomanikule, mitte lastele ega kaaslastele. See võib kahjuks luua eksliku turvatunde. Küll aga tuleb mainida, et kõikide krediitkaartide puhul see paika ei pea.»