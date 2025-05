Üks naine arreteeriti pärast seda, kui ta ründas last, kes kutsus teda lennureisi ajal paksuks ja Miss Piggyks, vahendab kohalik ABC jaam.

Politsei andmetel reisis Kristy Crampton koos lapsega, kes tekitas konflikti väitega, et naine ei mahu lennukiistmele. Tunnistajate sõnul kaotas Crampton enesekontrolli ja hakkas last rusikaga lööma. Väidetavalt lõi naine last ka veepudeliga pähe ning lükkas tema pead vastu lennuki akent.