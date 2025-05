VIDEO Vaikne mereäärne linn, mis tundub pigem Euroopa kui Aafrika moodi

Tetouani vanalinn ehk medina on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse ning säilitanud palju oma 17. sajandi ilmet. Kuna massiturism pole linna veel vallutanud, pakub see ehtsamat ja rahulikumat Maroko-kogemust. Turistid kiidavad kohalikke suveniiripoode, kust saab kaupa poole odavamalt kui Marrakechis, ning rõhutavad, kui viisakad ja rahulikud on kaupmehed.