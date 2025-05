Ghana peatas piinlikul põhjusel töö oma USA saatkonnas

Lääne-Aafrika riik Ghana on ajutiselt sulgenud oma saatkonna Washington DCs ning «kutsunud koju» kõik sealsed diplomaadid, vahendab BBC. Põhjuseks pole siiski mitte Ghana ja Ühendriikide suhete halvenemine, vaid see, et Ghana saatkonnas Washingtonis peteti aastaid inimesi, kes selle riigi viisat taotlesid. Nimelt oli saatkonna kodulehele üles seatud «autoriseerimata link», mille kaudu suunati viisataotlejad tegema makset ühe eraettevõtte kaudu, kes lisas oma teenuste eest 30 kuni 60 dollari suuruse tasu. Ghana välisminister Samuel Okudzeto Ablakwa sõnas, et saatkonna USAst palgatud ja tänaseks lahti lastud töötajad ning nende «kaastöölised» hoidsid tulu endale, prokuratuurile on esitatud taotlus süüdlaste võimalikuks vastutuselevõtmiseks.