Tuljaku restorani kõrvale planeeritakse hotell-seminarikeskust

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus märkis, et viimase 10–12 aasta jooksul on piirkonnas toimunud ulatuslikke muudatusi. «Naaberkinnistutele – Pirita tee 26f ja 28a – on rajatud detailplaneeringute alusel 16- ja 11-korruselised äri- ja eluhooned, mis oma kõrguse tõttu paistavad hästi silma. Samuti on valminud 9-korruseline elamu Pirita tee 26 kinnistul ning 4-korruselised äri- ja eluhooned aadressil Pirita tee 26b. Tuljaku restorani juurdeehitus kuulub samuti nende muudatuste hulka, kuid mille kavandamise kaudu paraneb oluliselt piirkonnas tänavatevõrgustik ja suureneb haljastuse osakaal.»