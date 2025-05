Turkish Airlines lubab nüüd trahvida tavalise eksimuse eest

Turkish Airlinesi reisijad, kes hakkavad pärast lennuki maandumist liiga innukalt oma sihtkoha poole tõttama, peavad maksma soolaka trahvi, kirjutab ajaleht Independent . Nimelt üritab lennufirma välja juurida kaost, mis lennukeis pärast maandumist sageli tekib, kuna kõik reisijad üritavad ühel ja samal hetkel laealustest pagashoidlatest oma kompsusid kätte saada, pahatihti veel enne lennuki peatumist. Timesi kohaselt on trahvi suuruseks 70 dollarit (umbes 62 eurot) . Sealjuures võib lennukeis Türgis maandudes kõlavaid salvestisi mõista nii, et karistuseohu alla ei lange mitte ainult need, kes krapsavad püsti liikuvais õhusõidukeis, mille turvavööde märgutuli veel põleb: reisijaid õpetatakse lahkudes püsti tõusma ühe rea kaupa ja alles siis, kui väljaminekuks on käes just nende järjekord ehk siis, kui eesolevad reisijad on hakanud juba liikuma.

Veebilehe One Mile At The Time kohaselt on täpne lennukites kõlav salvestis selline: «Lugupeetud reisijad, meie lennuk ei ole veel parkimispositsioonis. Palun ärge kinnitage turvavööd lahti, tõuske püsti ega avage ülemisi pagasihoidlaid enne, kui turvavöömärk on välja lülitatud. Rangelt on keelatud püsti tõusta, pagasihoidlaid avada või vahekäigus viibida enne, kui lennuk on jõudnud parkimisasendisse ja turvavöö märk on välja lülitatud. Pärast seda, kui lennuk on jõudnud parkimisasendisse ja turvavöö märk on välja lülitatud, austage enda ees või läheduses olevate reisijate väljumise eelisõigust ja oodake oma järjekorda. Ärge tõuske püsti ega liikuge vahekäigus enne, kui on teie kord väljuda. Reisijatest, kes ei järgi reegleid, teavitatakse tsiviillennunduse peadirektoraati ja haldustrahv määratakse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.»