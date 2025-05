Postitants UNESCO kaitse all oleva palee ees

Skandaali keskpunktis on St. Michaeli ja St. George’i palee, mis asub Korfu vanalinnas ja mille lasi kunagi ehitada Briti kõrge volinik Sir Thomas Maitland. Tegemist on 200 aastat vana hoonega, kus täna asub Aasia kunsti muuseum ning mis on tunnistatud UNESCO maailmapärandi objektiks, vahendab Yahoo.