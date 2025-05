Avasta Lääne-Eesti peidetud pärlid – suvised elamused ootavad!

Ja kui tunned, et sinu suvesse mahub ka üks eriliselt hea energiaga suvesündmus, siis pane kalendrisse kirja 30. august – mil toimub Endla Teatri 115. hooaja avapidu! See on õhtu, kus kohtuvad muusika, teater ja hoogne tantsupidu. Laval astuvad üles armastatud Puuluup, Daniel Levi bänd ning meeleolu loovad Endla DJd koos ENNU RATAS DJdega.

Tule ja saa osa sellest, mida ainult Pärnu ja Endla Teater koos suudavad pakkuda – suvised emotsioonid, mis jäävad veel kauaks meelde.

Stardipauk suvele! Kardisõit Aravetel ja Raplas

Eesti suvi pakub rohkelt võimalusi aktiivseks puhkuseks ning üks adrenaliinirohkeimaid ja lõbusamaid tegevusi on kahtlemata kardisõit. Miks mitte teha seda Eesti kiirematel kardiradadel - Aravetel või Raplas.

Foto: Aravete kardirada

Aravete kardirada asub Järvamaal Kurisoo külas. See 1001 meetri pikkune ringrada, kus on elamused garanteeritud nii algajatele kui ka kogenud sõitjatele. Kui hobikardirada on keskmiselt 300-500 meetrit pikk, siis võistluskardirajad on pikemad ja laiemad, mistõttu saabki nautida olulisemalt suuremat sõidukiirust - koguni 70-80 km/h.

Aravete rada on väga tehniline ja unikaalne oma reljeefsuse tõttu ja seda on nimetatud lausa Baltimaade parimaks kardirajaks. Rapla 1035 meetri pikkune kardirada asub Tallinnast vaid 50 km kaugusel ja sobib adrenaliini kogemiseks igaühele.

Kardirajal läheb ka tuju täiskäigul käima

Kardirajale tulek on ideaalne võimalus veeta meeldejääv suvepäev pere või sõprade seltsis. Selleks, et ka pisemad saaksid sõita, on olemas lastele hobikart, miinimum lapse pikkus 125cm. Muretsema ei pea ka varustuse pärast, sest kohapeal selgitatakse kõik reeglid ja põhitõed selgeks ja antakse ka vajalik turvavarustus.

Lisaks kardisõidule pakub Aravete kardi- ja vabaajakeskus mitmeid muid võimalusi, nagu seminariruumid, saun, majutus ja toitlustus. Seega saab seal ka erinevaid üritusi korraldada, olgu selleks siis firma suvepäevad, sünnipäevad või muud tähtpäevad. Rajal toimuvad ka kõrgetasemelised kardi- ja supermoto võistlused, mida on põnev pealt vaadata.