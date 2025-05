Avasta Põhja-Eesti peidetud pärlid – suvised elamused ootavad!

Kui sinu suveplaanidesse mahub üks saarepuhkus, siis broneeri kindlasti tuba lehelt hotel.grandrose.ee ! Kuressaare südames asuv Grand Rose SPA hotell on kui roosihõnguline oaas, kus aeg peatub ja meeled rahunevad. Mõisahõngulise disainiga toad, Saaremaa suurim saunavalik ja roosidele pühendatud atmosfäär loovad koos erilise elamuse. Tube leidub samuti kõigile eelistustele: standard-, deLux- ja peretoad ning sviidid. Sina ainult lõõgastu hoolitsustes, naudi õhtusööki või jaluta ajaloolises Kuressaare linnas – kõik on käeulatuses.

Eesti Vabaõhumuuseum kutsub suveseiklusele Rocca al Mares!

Laste lemmikud on karjalapse seiklusrada ja talulapse maailm Kolga talus. Karjapoiss Antsu ja tema truu koera Muri teekond viib läbi taluõuede, metsa ja kivikülvi ning paneb kümnes tegevuspunktis proovile seiklejate nutikuse ning osavuse. Nagu karjalapse päevas, on teekonnal tööd ja mängu, rõõmu ja muresid, hirme ja ahvatlusi. Seiklusrada on ligikaudu 2 km pikk ja selle läbimisele kulub vähemalt 2 tundi aega. Ühel õigel karjalapsel on kaasas ka moonakott – võta see kodust kaasa või telli ette Kolu kõrtsist, et jätkuks jaksu kogu raja läbimiseks.