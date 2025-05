Avasta Kesk-Eesti peidetud pärlid – suvised elamused ootavad!

Kui otsid suveks tegevust, mis ühendab endas kiiruse, põnevuse ja meelelahutuse, siis on karting.ee just see koht. Kardisõidu nautimiseks on soovitatav eelnevalt broneerida aeg. Lisainfot leiab kodulehelt .

Türi Elamuspark on loodud Türi valda Kõrgessaare voorestikku.

Elamuspargis on võimalik seigelda viiel erineval rajal. Rajad algavad kahe tasakaalu rajaga ja lõppevad 10-12 m kõrgustel asuvate mängudega. Seiklusmängud on kokku pandud väga mitmekülgsetest takistustest, mis annavad seiklushuvilistele palju meelelahutust kui ka enda proovile panekut. Türi Elamuspark on ainulaadne, kuna meil on Eesti ainuke võrgumaailm ja väline batuudiväljak. Türi Elamuspargis on ka 8 korviga discgolfi rada, suvetuub, jalgratta krossirajad ja pikniku alad. Hoidmaks Natura 200 ala oleme teinud ka tornist torni erilahendusega õhusõidud.