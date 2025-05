Kas kujutad ette lendu, kus polegi istmeid? Just sellise tuleviku poole liiguvad mõned odavlennufirmad, kes kaaluvad istumiskohtade asemel seisukohti. Uudsed Skyrideri nime kandvad püstised «istmed» on juba edukalt läbinud ohutustestid ning võivad hakata lendudel kasutust leidma. Kuid eksperdid on mures: kas odav pilet on tõesti väärt seda, et reisijad tunneksid end kui postipakid?