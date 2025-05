Avasta Lõuna-Eesti peidetud pärlid – suvised elamused ootavad!

Viljandi pärimusmuusika festival – on, mida oodata

Üks fenomen on inimesi juuli viimasel nädalavahetusel Viljandisse toonud juba üle kolmekümne aasta. Mis paneb rahvast üha ja üha uuesti kindlal ajal aastas kokku tulema ja mis tõmbab ligi hulkade viisi esmakordseid uudistajaid? Küllap on see festivalivaim, mis kiirgab sõbralikkust, armastust ja austust üksteise, looduse ja selle vastu, kust me tuleme ja mida tähtsaks peame. Ilmselt on meil selles keskkonnas turvaline ja hea olla ning tunneme ära miski, mis meid teistest kultuuridest eristab ning meid ülendab.