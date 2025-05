Viimasel ajal on lennusaatjad ja lennunduseksperdid hakanud sotsiaalmeedias üha sagedamini jagama juhtumeid reisijatest, kes rikuvad käitumisnorme – tihti teadmatusest, mõnikord ka lihtsalt hoolimatusest. Üks neist tavapärasematest, kuid pahameelt tekitavatest harjumustest on istekohavahetus ilma loata, mida paljud peavad tühiseks, kuid mis võib tegelikkuses mõjutada lennu turvalisust ja sujuvust. Kuid mis on need teised asjad, mis samuti pardameeskonda ja teisi reisijaid häirivad?