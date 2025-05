Eksperdid hoiatavad: USA looderannikut võib tabada hävitav megatsunami

Virginia Techi teadlaste analüüs, mis avaldati hiljuti mainekas ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, keskendus Kaskaadia subduktsioonitsoonile – umbes 965 kilomeetri pikkusele laamtekke piirile, mis ulatub Põhja-California rannikult kuni Lõuna-Briti Kolumbiani.