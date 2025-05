Hiljutises populaarses Briti hommikusaates «This Morning» tõi saatejuht avalikkuse ette šokeeriva fakti, mis paneb paljusid inimesi hotellitoas veekeetja kasutamisele hoopis teisiti vaatama. «Viie tärni hotellide koristajad on tunnistanud, et mõned külastajad kasutavad veekeetjat mitte ainult vee keetmiseks, vaid… isikliku pesu pesemiseks. Jah, sa lugesid õigesti – mustad sokid ja aluspesu võivad olla keedetud just selles samas veekeetjas, kust sa plaanid endale teevett võtta.»