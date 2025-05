Magusvalus ajareis Rumeeniasse

Rumeenia tänavad 1991. aasta suvel, poolteist aastat pärast 1989.aasta detsembrirevolutsiooni. Avalike hoonete seintel on veel kuulijäljed. Ajutised pühapaigad annavad tunnistust noil päevil hukkunutest ja haavatutest. Loosungid seintel teatavad, et «revolutsioon ei olnud asjata». On siiski tajutav hirm, et diktatuur kestab edasi ja revolutsioon oli vaid illusioon.