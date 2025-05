Sotsiaalse eksperimendi läbiviinud ajakirjanik Elizaveta Lynnik valis katsepaigaks Viru tänava – üks Tallinna kõige rahvarohkemaid ja populaarsemaid piirkondi. Enne filmimist andis reporter teada läheduses olevatele lillemüüjatele ja käsitööesemete müüjatele, et tegu on lavastatud olukorraga, et nad ei ehmuks ega kutsuks kohe abi.