Seoses lennundusvaldkonna ametiühingu (Ilmailualan Unioni) tööseisakutega 16. ja 19. mail on Soome lennufirma Finnair teatanud vajadusest tühistada hulk lende mõlemal päeval. Reedel ehk 16. mail otsustati tühistada umbes 60 lendu, mida arvatakse mõjutavat umbes 6000 inimese reisiplaane. Finnair on teatanud, et kahetseb sügavalt reisijaile tekitatud kahju, vahendab Matkaviikko.