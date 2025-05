EKSPERT Kui su auto teeb seda, peaksid viivitamatult peatuma!

Kui suvel on plaanis ette võtta pikem autoreis – olgu see siis rännak Lõuna-Eestisse, Lätti või veel kaugemale –, tasub enne teele asumist kindlaks teha, et sinu auto on täiesti korras. Üks tähelepanuta jääv, kuid kriitiline ohumärk on summutist tulev valge suits. Eksperdid hoiatavad, et see võib viidata mootoririkkele, mis võib su teekonna katkestada ja reisieelarve korralikult sassi ajada.