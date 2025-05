Tuntud lennufirma pakkus kolmeaastasele veini. Aga mis edasi sai?

24. aprillil Londonist Hong Kongi reisinud perekond sai vapustuse osaliseks, kui lennufirma Cathay Pacific stjuardess kallas akna all istunud ja vett palunud kolmeaastasele poisile klaasi valget veini. Poiss kurtis, et vesi on hapu, mispeale eksitus avastati ning lapsele toodi vabandustega tõesti veeklaas. Poisi 35-aastane isa ja ajalehe Strait Times poolt preili Wongina identifitseeritud ema otsustasid asja siiski nii mitte jätta ning veinisõõmu võtnud lapsele kutsuti abi andma pardal reisijana viibinud arst, kes oli juhtumisi prantslane. Prantsuse doktor avaldas arvamust, et lapsega on kõik korras ja meenutas, et Prantsusmaal pakutakse veini juba viie-aastastele, vahendab väljaanne South China Morning Post. Igaks juhuks konsulteeriti Medlink-süsteemi kaudu ka arstidega maa peal, kes andsid nõu anda poisile igaks juhuks rohkem vett ja teda jälgida. Mingeid kaebusi lapsel ajalehe sõnul ei esinenud.