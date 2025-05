Jaapani hotellike palus Iisraeli kodanikul kirjutada alla ebatavalisele paberile

Kyoto ajaloolises Higashiyama-ku piirkonnas paiknev külalistemaja on sattunud rahvusvahelisse skandaali, kuna hotellike käskis aprillis seal majutuda soovival Iisraeli kodanikul kirjutada alla paberile, millega viimane tõestab, et ta pole osalenud sõjakurjategudes. Neli ööd hotellis majutuda peatunud iisraellane kirjutas paberile alla, kuid teavitas juhtunust hiljem Iisraeli saatkonda Tokyos, kust saadeti protest Kyoto kubernerile Takatoshi Nishiwakile, kirjutab väljaanne Asashi. Kyoto võimud uurisid hotelli tegevust ning leidsid, et kuigi see võib tunduda diskrimineeriv ja ebakohane, ei ole see otseselt kehtivate seaduste vastu. Iisraeli suursaadik Gilad Cohen on nõudnud, et Kyoto võimud juhtunut siiski edasi menetleks ja tagaks, et taoline situatsioon ei kordu.