Mees kritiseerib lennufirmat: «Istusime tundide kaupa teise reisija oksendatud istmel»

David, kes oma perekonnanime ei avaldanud, rääkis, et 4. mail sattus Delta Airlinesi lennul tema poeg istuma kohale, millel oli tugev okselõhn ning nähtavad jäljed maosisu kohta – sealhulgas salongilaua pinnal.

«Selleks hetkeks oli lennuki uks suletud ja kõik reisijad oma kohtadel. Me arvasime, et see koht oli lihtsalt niiske ja leppisime olukorraga,» rääkis David ajakirjale Newsweek. «Siis aga tuli lõhn – vaieldamatult okse. Istme külg ja seinaosa olid samuti kaetud.»