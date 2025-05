Ida-Soome omavalitsused müüvad end turistidele nüüd «Müütilise Soomena»

Ida-Soome asuvad Koli ja Pielisen Karjala omavalitsused on töötanud välja uue brändi «Müütiline Soome», vahendab Soome reisiuudiste veebileht Matkaviikko. Logost on kaks versiooni, üks kodumaistele reisijatele ja teine (ingliskeelne) rahvusvahelisele publikule. Nagu viidatakse Matkaviikko artiklis, asuvad just Kolis Soome armastatud «rahvusmaastikud», mis sajandi eest ehk aastal 1923 olid Soome kõige külastatumaks siseriiklikuks sihtkohaks.