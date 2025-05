Pilt on illustreeriv.

Kui sa loed seda lauset, on maailmas samal ajal toimunud tõenäoliselt rohkem, kui oskad ette kujutada. Me kipume mõtlema päevade ja aastate lõikes, kuid kui vaadata elu minutite kaupa, avaneb täiesti uus perspektiiv. Iga 60 sekundi jooksul sünnib ja lahkub siit ilmast inimesi, armastatakse, tarbitakse ja raisatakse – kõik see toimub samal ajal, iga päev, iga minut. Uurime lähemalt, mis tegelikult juhtub maailmas üheainsa minuti jooksul.