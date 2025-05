PÜHA SUITS Värvikaid hetki Vatikani suitsukorstnast läbi ajaloo

Iga kord, kui paavst sureb või astub ametist tagasi, suunab terve maailm oma pilgud Itaaliasse — täpsemalt Vatikani, kus kogunevad kardinalid, et valida uus katoliku kiriku juht. Kuid see püha protsess pole ainult kinniste uste taga toimuv salatseremoonia. Üks sümbol räägib kogu maailmaga – see on suits, mis tõuseb Vatikani korstnast. Kas see on must või valge? Sõnum on lihtne, kuid tähendus tohutu.