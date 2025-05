Suitsetamine ei ole üldiselt omaksvõetud tõekspidamiste kohaselt tervisele sugugi hea ning enamus hotelle laias maailmas ja ka Eestis on suitsetamise hotelli ruumides ära keelanud. Trahvid loata siseruumides suitsetamise eest võivad ulatuda mitmete sadade eurodeni ning ainus võimalus suitsetajatel oma kirge seaduslikult rahuldada on sageli hotelli ees, pahatihti kõige ebameeldivamate ilmastikuolude käes.

Kuid vähemasti üks Tallinna hotellidest pakub jätkuvalt võimalust broneerida tuba, kus suitsetamine on lubatud: tegemist on Tallinna Hilton Park hotelliga. Täpsemalt on tegemist Tallinn Bay sviidiga, mis on sada ruutmeetrit suur ja lubab läbi maast laeni ulatuvate akende pakkuda unustamatut linnavaadet. Odav see tuba ei ole: kui tavalise toa hinnad Park Hiltonis algavad 9. maiks 99 eurost ning kõige odavam tavaline sviit maksab 190 eurot öö kohta, siis Tallinn Bay Suite hinnaks on 327 eurot. Presidendisviit maksaks samaks ööks aga 1330 eurot.