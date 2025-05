ÄGE VIDEO Tenerifel elavad eestlased tegid oma versiooni Tommy Cashi eurolaulust

Suurejooneline Eurovisiooni lauluvõistlus on kohe-kohe ukse ees ning Tommy Cashi tänavune lugu «Espresso Macchiato» ei jäta kedagi külmaks. Energilise ja omapärase loona on see sütitanud fänne kogu maailmas – tehtud on kavereid, tantsuvideoid ja sotsiaalmeediakampaaniaid. Oma panuse andsid ka Tenerifel elavad Eesti lapsed, kes tegid koos vanemate ja juhendajatega loole oma ägeda muusikavideo.