See ebatavaline paik Hanksville'is jäi kaamerasilma ette Ühendkuningriigist pärit reisiblogijal Sianal, kelle TikToki video on lühikese ajaga kogunud üle 111 000 vaatamise. Klipp postitati 21. märtsil.

«Peatusime just Hanksville'is ühes bensiinijaamas. Las ma näitan teile, kui äge see koht on,» ütleb Siana videos, filmides suurt kaljuseina, mille sisse on pood rajatud. Ukse kohal on silt «Hollow Mountain» ja kütuse eest makstakse otse kalju sees.