Tere tulemast ülehomsesse!

Ülevoolav luksus koos superlatiividega, olematud maksud ja suunamudijad igal pool – nii näeb Dubai välja TikTokis. Dubai ei tundu ehk ilusana, kui vaadelda linna romantilise eurooplasliku pilgu läbi, mõeldes värvikale Amsterdamile ja keskaegsele Rothenburg ob der Tauberile Saksamaal Baieris. Dubai meenutab rohkem nagu Frankfurt am Maini, mille siluett on samuti täis kõrgusesse pürgivaid klaasfassaadidega hooneid. Dubai jaoks tuleks sealt välja mõelda Frankfurdi kuvandit mõjutavad junkied. Aga isegi siis pole Dubais midagi teha jalgrattaga ja kõndimine sobib ainult lühikese vahemaa ulatuses. Mis on siis see, mis meelitab sellele 87 000 ruutkilomeetrit suurele kõrbelapile Omaani ja Saudi Araabia vahel tööle ja elama asuma? See on küll üks maailma rikkamatest riikidest, aga temperatuur on suurel osal aastast talumatu.