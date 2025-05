VIDEO Käi Postimehega president Trumpi huviorbiiti sattunud kurikuulsas vanglas

Nii nagu USA president Donald Trump ei ole käinud Ukrainas, et omada ettekujutust, mida tähendab tegelikult Venemaa sõjaline kallaletung, nii pole ta eales astunud ka Alcatrazi kaljusaarele San Francisco külje all, et kujutada ette, missuguses seisukorras on sealne, 62 aastat tagasi suletud vangla, mille ülesehitamiseks ja taasavamiseks esitas ta ettepaneku eelmise nädala lõpus.