SAS alustab homsest Euroopa lendudel äriklassipiletite müüki

Praegu on lühilendudel kõrgeimaks teenindusklassiks SAS Plus, mis vastab sisuliselt kõrgemale turistiklassile. Äriklassis plaanib SAS hakata pakkuma kõrgema kvaliteediga toitu ilusamatest nõudest ning äriklassi salong eraldatakse turistiklassist kardinaga. Keskmine iste jäetakse äriklassis kahe reisija vahel vabaks. Ka kavatsetakse hakata äriklassi reisijaile pakkuma ligipääsu rohkematesse äriklassi ootesaalidesse. Praegu võimaldab SAS SAS Plus ja eliitkaartide omanikele äriklassi ootesaalide kasutamise võimalust vaid teatud lennujaamades, milliste hulka ei kuulu näiteks Tallinna või Helsingi lennujaamad.