VÕIMAS! Vaata pilti planeet Maast, mida me tihti ei näe

Kui me mõtleme maailmakaardile või kosmosest tehtud Maa fotodele, tuleb silme ette tavaliselt Atlandi ookean – Euroopa, Ameerika ja Aafrika mandrite vahel looklev sinine veeriba, mille ümber paiknevad suuremad linnad ja kaubateed. Ent on olemas üks ookean, mis on suurem kui kõik maailma maismaad kokku, sügavam kui ükski teine ja mille äärealadel elab miljardeid inimesi – kuid mida me tegelikult näeme harva fotodel. See on Vaikne ookean.