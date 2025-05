Nepal kehtestab uue range reegli Mount Everestile ronimiseks

Nepali võimud valmistuvad kehtestama uut reeglit, mis nõuab alpinistidelt enne Mount Everestile ronimist tõestust, et on vähemalt ühe 7000 meetri kõrguse Nepali mäetipu vallutanud. Uus kord on osa riigi pingutustest suurendada ohutust ja vähendada maailma kõrgeima mäe ülerahvastatust.