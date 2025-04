Prantsuse Riviera meelitab südame kohvrist välja

Mõnikord süda lausa kutsub reisima uutes kohtades. Eriti sagedasti juhtub see muidugi kevadel, kui pikk talv on möödas ja tahtmine midagi uut kogeda suurem. Prantsuse Riviera kirjeldamiseks pole paremat sõna kui «idülliline». Kes vajab selle sõna definitsiooni, peaks sõnaraamatu asemel võtma kaardi ning Nice’i ja Cannes’i ümbruses väikese tiiru tegema. Depressiivsete Eesti väikelinnade atmosfääri pole Rivierat uurima minnes mõtet karta. Inimesed, nende naeratused, majad ja linnad – kõik on lihtsalt piltpostkaardilikult kaunis.