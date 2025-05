PILT Sa ei usu oma silmi! Vaata, kui suur oleks Titanic tänapäevaste kruiisilaevade kõrval

Näiteks Royal Caribbeani 2024. aastal teenistusse astunud Icon of the Seas, mis on maailma suurim kruiisilaev, ulatub 361 meetri pikkuseni ja kaalub rohkem kui 250 000 tonni. Seega on tänapäevased laevad umbes viis korda suuremad mahutavuse poolest – nad suudavad endas kanda rohkem kui 7000 reisijat — see on kolm korda rohkem kui Titanicule mahtus.